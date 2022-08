Amazonas lidera índice de mortes de crianças indígenas, revela Cimi

Os estados com mais casos foram Amazonas (51), Mato Grosso do Sul (35) e Roraima (13).

Os dados estão no relatório "Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil – dados de 2021", divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Manaus/AM - Além de ser o estado com mais assassinatos de indígenas no Brasil em 2021, com 38 mortes violentas no período, o Amazonas também é o local onde morreram mais crianças indígenas de 0 a 5 anos, com 178 registros nesse mesmo ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.