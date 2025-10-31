   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Motociclista fica ferido em acidente na Avenida João Valério

31/10/2025

31/10/2025 20h22 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM- Um motociclista de 30 anos sofreu ferimentos leves após se envolver em uma colisão com um carro na manhã desta sexta-feira (31), na Avenida João Valério, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente mobilizou equipes de socorro e causou lentidão no trânsito da região.

De acordo com testemunhas, o motorista de um carro modelo Saveiro tentava cruzar a Rua Nova Palma para acessar a Avenida João Valério quando atingiu a motocicleta que trafegava pela via principal.

Com o impacto, o condutor da moto, identificado como Wellington, foi arremessado e sofreu escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.

A vítima foi encaminhada consciente a uma unidade hospitalar da capital.

 

