Motociclista fica ferido em acidente na Avenida João Valério
Por Portal Do Holanda
31/10/2025 20h22 — em
Amazonas
Manaus/AM- Um motociclista de 30 anos sofreu ferimentos leves após se envolver em uma colisão com um carro na manhã desta sexta-feira (31), na Avenida João Valério, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente mobilizou equipes de socorro e causou lentidão no trânsito da região.
De acordo com testemunhas, o motorista de um carro modelo Saveiro tentava cruzar a Rua Nova Palma para acessar a Avenida João Valério quando atingiu a motocicleta que trafegava pela via principal.
Com o impacto, o condutor da moto, identificado como Wellington, foi arremessado e sofreu escoriações.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.
A vítima foi encaminhada consciente a uma unidade hospitalar da capital.
ASSUNTOS: Amazonas