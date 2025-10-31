   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Coreógrafo amazonense encerra participação na São Paulo Escola de Dança com apresentação de boi-bumbá

Por Portal Do Holanda

31/10/2025 20h58 — em
Amazonas


Foto: Arquivo Pessoal

Manaus/AM - Com direito a muito “dois pra lá e dois pra cá”, o mestre em dança e coreógrafo amazonense Wilson Junior finaliza neste sábado, 1º, a sua participação inédita na São Paulo Escola de Dança. O arte-educador foi convidado para ministrar aulas de boi-bumbá na instituição paulista e encerra sua contribuição pedagógica com uma coreografia inédita executada pelos próprios alunos.

Foto: Arquivo PessoalSerão duas apresentações coreográficas montadas por Wilson, uma do boi Caprichoso e outra do Garantido, as duas figuras que protagonizam o Festival Folclórico de Parintins, o maior espetáculo a céu aberto do mundo. As exibições acontecem serão apresentadas pelos alunos da turma Dança e Performance, coordenada pelo coreógrafo durante 40 dias.

Para Wilson, poder expandir os conhecimentos e a força da dança popular do Norte para a metrópole do país é fundamental para a difusão da cultura nortista no país.

“Foi uma oportunidade ímpar mostrar um pouco da cultura do Amazonas, através do boi-bumbá, dentro de uma das instituições de dança mais importantes do Brasil e numa cidade que respira cultura. Foi uma experiência incrível, foi uma aceitação maravilhosa dos alunos, todos empolgados e o resultado foi bastante satisfatório”, disse Wilson.

Junior afirmou que as aulas ministradas foram baseadas no projeto “Boi de Quilombo”, de sua própria autoria, que desenvolve um trabalho de cultura indígena e afro-brasileira por meio da técnica de dança boi de quilombo, idealizada por ele.

“Nós fizemos uma grande imersão dentro do processo de boi-bumbá, desde as aulas teóricas até a parte prática, de uma forma bem abrangente e intercedendo com vários outros estilos de dança. Além disso, teve roda de conversas, seminários, trabalhos direcionados, enfim, todo um conteúdo programático desenvolvido para que os alunos pudessem absorver o que há de melhor sobre o boi-bumbá”, frisou.

O dançarino Matheus Rodrigues, aluno da São Paulo Escola de Dança, elogiou a metodologia de ensino proposta por Wilson e afirmou que as aulas de boi-bumbá foram enriquecedoras.

“Foi uma experiência única para mim, pois entrei na cena da dança há um ano e poder conhecer tudo sobre o boi-bumbá e o festival de Parintins foi algo muito rico. O professor Wilson foi maravilhoso, com aulas bem potentes, ensinamentos valiosos, ele proporcionou uma imersão enriquecedora nessa turma. Saio muito mais conhecedor da cultura do Amazonas”, pontuou o dançarino.

Por fim, Wilson agradeceu pela oportunidade de poder ministrar aulas na São Paulo Escola de dança e afirmou que o convite foi um reconhecimento do seu trabalho. “Agradeço ao Luiz Anastácio, coordenador de cursos da instituição, pela oportunidade de poder levar de forma pedagógica a dança popular do Norte para a instituição, é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito e construído com muita firmeza, amor, carinho e, principalmente, determinação e profissionalismo”, finalizou.

