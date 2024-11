Montador de pneus e mais: Sine Manaus divulga 265 vagas para esta terça

Manaus/AM - O Sine Manaus divulgou 265 vagas de emprego para várias áreas de atuação, que estarão disponíveis nesta terça-feira (5), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 17

5 vagas – Montador de Pneus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – revisar pneus para fins de recauchutagem; classificar pneus para fins de recapagem e recauchutagem; ajudar na montagem e desmontagem de pneus; fazer conserto em pneus colocando remendos; realizar alinhamento e controlar a vida útil de cada pneu.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar mercadorias em transportes; coletar e entregar encomendas; receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de MOPP e Direção Defensiva; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar transporte de carga e descarga.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Tubulação

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – interpretar projetos para montagem de infraestruturas hidráulicas; conectar tubulações e instalar sistemas de refrigeração e climatização; inspecionar materiais e aplicar testes nos equipamentos, a fim de identificar e corrigir falhas e vazamentos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquina

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fábrica de tubo PVC e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar e alimentar máquinas e equipamentos industriais nos processos de produção da empresa, seguindo as instruções e boas práticas de fabricação; executar testes, manutenções corretivas e preventivas nas máquinas, para garantir a qualidade e durabilidade.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Engenheiro Mecânico

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em indústria e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – projetar, desenvolver e analisar sistemas mecânicos, incluindo máquinas, equipamentos e componentes.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Adrianópolis, Aleixo, São Francisco, Petrópolis, Japiim, Nossa Senhora das Graças, Coroado, Parque 10, Praça 14, Centro ou adjacências; ter documentação completa;

Atividades – preparar alimentos e refeições.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na recepção; atender telefone; liberar entrada e saída de carros.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 42

1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza e secagem em automóveis; polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orienta quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e conservação de lugares públicos e particulares; varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas e áreas de convivência.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário; residir na zona Leste de Manaus; ter documentação completa;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de materiais de construções e parafusos; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Vendedor de Imóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas e atendimento ao cliente; e documentação completa;

Atividades – realizar prospecção de clientes, agendamento de visitas e atendimento a clientes; apresentar o produto de acordo com o perfil e necessidade do cliente; montar plano de pagamento e análise de crédito; acompanhar todo o processo de venda do cliente até o fechamento.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; realizar desossa e corte especial de carnes; montar balcão de carnes; manter em ordem e higiene do local; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no preparo de carnes, aves e peixes para cozimento; auxiliar no preparo de refeições; auxiliar na elaboração de pratos simples.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – varrer, desinfetar superfícies, remover lixo e garantir a higiene de áreas comuns e sanitários, utilizando produtos e equipamentos específicos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Agente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento ao cliente presencialmente ou por telefone; realizar venda de produtos financeiros, como empréstimos, cartão de crédito consignado e seguros.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Faturamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – conciliar contas e preencher guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo; emitir notas de venda e de transferência, entre outras; realizar o arquivo de documentos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em call center e documentação completa;

Atividades – prestar assistência técnica, fazer cobranças, vender produtos, tirar dúvidas em relação a um produto ou serviço, entre outras atividades.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 150

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Promissão (SP); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pintor Automotivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar pintura automotiva, utilizando técnicas de pintura (pistola e pincel); realizar retoques e reparos em pinturas automotivas.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Polidor Automotivo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar polimento cristalizado.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Lixador de Peças Automotivas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar lixamento de peças automotivas e inspeção de peças acabadas.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquina

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos matemáticos básicos e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar máquinas de rebobinamento, corte e costura, tendo como principal atividade a fabricação de tecido refletivo e película refletiva; contar, montar e embalar produtos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Carpinteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar tarefas operacionais na área da carpintaria; realizar limpeza e organização do local de trabalho e depósito fechado; organizar toda a área de carpintaria; ajudar no recebimento e expedição de cargas de paletes e outros materiais; realizar a confecção e modificação de artefatos de madeira com orientação do encarregado de paleteria; fabricar paletes novos; desmontar e remontar paletes e outros tipos de madeiras recicláveis; realizar corte de canudos de papelão e PVC; realizar serviços internos levando e buscando documentos e outros materiais; fazer paletes/gaiolas para transportes de materiais diversos; identificar os paletes e canudos confeccionados; organizar as matérias-primas e embalagens da carpintaria no depósito; fazer arquivo de documentações do setor; operar paleteira elétrica para movimentação interna de paletes no geral; realizar contagem da sua produção e passar para seu superior imediato; realizar corte de madeira em geral; contribuir para o cumprimento adequado dos procedimentos estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade, segurança do trabalho e código de ética da empresa.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Auxiliar de Produção (Eletroeletrônico)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de TBO e NR-12; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 44

2 vagas – Mecânico de Veículos a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em motores a diesel; realizar manutenção e diagnósticos de falhas em motores a diesel e sistemas complementares.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atender usuários, oferecer serviços e produtos, prestar serviços técnicos especializados, realizar pesquisas, fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes via teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar higienização e conservação de lugares públicos e particulares; varrer o chão, lavar vidros, remover o lixo, limpar banheiros, salas e áreas de convivência.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – escavar valas e fossas; abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos e massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; realizar vendas e faturamento.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Carreta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva; montar e trocar peças; lubrificar motor, regular mecanismos e alinhar direção; auxiliar quanto à substituição e aproveitamento de componentes; realizar manutenção e instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios em veículos automotivos; manter limpo e organizado o ambiente de trabalho.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico de Refrigeração; conhecimento em manutenção de Self, Splitão, Splits Piso de Teto, Cassete, Chiller e Bombas; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Torquato, Campos Sales, Compensa ou Lírio do Vale; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar remoção do lixo, recolhendo e descartando os resíduos de acordo com as normas estabelecidas; realizar limpeza dos pisos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Agente de Crédito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Alvorada ou adjacências; ter documentação completa;

Atividades – realizar prospecção de clientes via fone e presencialmente; analisar a viabilidade de concessão de empréstimos e linhas de crédito; coletar e processar informações financeiras, preparar documentação, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio em Marketing Digital

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar gestão de redes sociais, monitorando as mídias sociais e administrando atividades de relacionamento com público/seguidores; elaborar planejamento estratégico de marketing digital e desenvolver produção de conteúdo; gerenciar marketing de influência e resultados de avaliação de desempenho.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista Ferramenteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Projetista e Ferramentaria; e documentação completa;

Atividades – realizar fabricação, manutenção e reparação de moldes, matrizes e dispositivos de corte e medição.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Eletrotécnica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos em Eletrotécnica, SEP, NR-10 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento de processos; realizar projetos, operar sistemas elétricos e executar manutenção; atuar na área comercial: gerenciar e treinar pessoas, assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicar normas e procedimentos de segurança no trabalho.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico em Eletrônica; experiência em manutenção de equipamentos hospitalares e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – consertar e instalar aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos; realizar manutenções corretivas, preventivas e preditivas; sugerir mudanças no processo de produção; criar e implementar dispositivos de automação.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Funileiro de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar fabricação e montagens em chapas de alumínio e isolamento de tubulações usando P.U, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em preparação de argamassas e concretos; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpar a área e compactar solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpar máquinas e ferramentas; verificar condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – colher policulturas; plantar culturas diversas, introduzir sementes e mudas em solo, forrando e adubando com cobertura vegetal; cuidar de propriedades rurais; efetuar preparo de mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros, cujas atividades baseiam-se no transplante e enxertia de espécies vegetais; realizar tratos culturais e preparar o solo para plantio.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento a clientes; auxiliar no preparo de lanches; manipulação de máquinas de café e extração de bebidas quentes.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com roçadeira Stihl e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de roçagem, por meio de roçadeira à combustão.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 12

2 vagas – Lavador de Veículos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpar e enxugar veículos interna e externamente; realizar polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da Instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Depósito – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; residir nos bairros ou proximidades: Cidade Nova, Torres, Alvorada, Coroado, Laranjeiras ou CD Distrito; ter documentação completa;

Atividades – garantir a separação das mercadorias conforme ordens de serviços expedidas pela mesa operadora; auxiliar nas conferências de mercadorias; codificar, etiquetar e embalar produtos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; residir nos bairros ou proximidades: Cidade Nova, Torres, Alvorada, Coroado, Laranjeiras ou CD Distrito; ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; contar, pesar, embalar e fracionar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento das exposições da semana; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja; realizar o abastecimento das gôndolas e manter os produtos frenteados; verificar as alterações de preço na lista de produtos.

Disponível até 05/11/2024 ou encerramento da vaga.