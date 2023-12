Ministério Público do Amazonas contrata banca de concurso público; edital sai neste mês

A aprovação do ante projeto de lei é fundamental para a realização do concurso público, pois o provimento dessas vagas será necessário para suprir a demanda de pessoal.

O concurso será organizado pela Fundação Carlos Chagas, conforme contrato assinado com a banca na quinta-feira (30), e terá provas objetivas em Manaus, em uma única data. As disciplinas e requisitos específicos para cada cargo serão definidos posteriormente.

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) está prestes a abrir um concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para servidores administrativos. A publicação do edital está prevista para a primeira quinzena deste mês de dezembro de 2023.

