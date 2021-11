Mineração na Amazônia será debatida nesta terça na Suframa

Manaus/AM - Com a participação de órgãos governamentais, empresas mineradoras e especialistas do setor, a Suframa sedia, a partir de amanhã (23) até o dia 25 deste mês, o I Seminário para o Desenvolvimento Sustentável da Mineração na Amazônia, com o objetivo de discutir formas e alternativas para a região usufruir de ativos naturais existentes, como os minérios e o gás natural, em consonância com matrizes de sustentabilidade.

Promovido pela organização Mineronegócio, o Brasil Mining Site e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o evento acontecerá no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), é gratuito e terá transmissão on-line.

Entre alguns temas a serem abordados estão: potencial de minerais estratégicos, agro minerais, verticalização da cadeia produtiva, mineração em terra indígena, mineração irregular, principais ocorrências da geologia, gestão de recursos hídricos, potencial petrolífero, bauxita, minério de ferro, potássio, ouro, entre outros.

Serão discutidas também propostas de planos governamentais das esferas estadual, federal, além de experiências técnicas e empresariais, projetos em andamento, análises de impactos e necessidades de infraestrutura principalmente nos aspectos relacionados ao desenvolvimento da capacitação de recursos humanos, energias e alternativas.

O superintendente da Suframa, Algacir Polsin, destacou o debate sobre a mineração na Amazônia faz parte da missão da Autarquia de catalisar ações em prol do desenvolvimento regional.

“Sabemos que a Amazônia tem em seu subsolo grande potencial de geração de riqueza para o País, como o nióbio, o potássio, o caulim, entre outros tantos minerais. A Suframa quer contribuir com essa discussão de como viabilizar esse potencial todo, mas sempre consorciado com a sustentabilidade ambiental”, frisou.

Mais informações e inscrições podem ser feitos por meio do website: https://isma.wdrumond.com.br/.