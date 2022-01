Matrículas e transferências para alunos que perderam prazo recomeça amanhã no Amazonas

Manaus/AM - Pais e responsáveis que perderam o prazo para matricular novos alunos na rede estadual de educação ou fazer transferências poderão realizar a reserva de vagas a partir desta quarta-feira (19).

O atendimento aos estudantes retardatários será contínuo para todas as modalidades de ensino, de acordo com a disponibilidade de vagas nas unidades escolares.



Para esse público, o atendimento também será via site matriculas.am.gov.br ou em qualquer escola da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e da rede municipal.

A prioridade é atingir aqueles alunos que perderam todos os prazos, tanto nos casos de matrícula quanto nos casos de transferência.

Após a reserva de vaga, será dado o prazo de três dias úteis, a contar da data em que foi realizada a solicitação, para apresentação da documentação de maneira presencial, conforme orientações que estarão especificadas no site de matrículas.

Os documentos solicitados para matrícula são:

• comprovante de escolaridade original;

• guia de transferência (caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou da rede municipal do interior do estado);

• histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias;

• certidão de nascimento (original e cópia);

• CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de 18 anos;

• comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula);

• cartão de vacinação (cópia); e

• duas fotos 3x4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.