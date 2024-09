Manaus registra mais de 1,5 mil incêndios

Manaus/AM - Manaus registrou 1.506 incêndios, de junho até o dia 14 de setembro, segundo dados do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental.

No mesmo período, o Amazonas contabilizou mais de 13,8 mil focos de incêndio, desse total, 12,3 mil ocorreram no interior do estado.

O governador Wilson Lima declarou situação de emergência em 62 municípios amazonenses por conta dos efeitos da estiagem. No dia 5 de julho, ele já havia assinado o decreto de situação de emergência para 20 cidades e nesta quarta-feira, ampliou para mais 42.

No âmbito da assistência humanitária, 1,1 toneladas de alimentos foram distribuídas para as regiões mais afetadas. Para atender as famílias afetadas, o governo também já instalou 31 purificadores de água, sendo 10 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 100 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Ao todo, já foram enviadas 200,3 toneladas de medicamentos e insumos para os municípios das calhas dos rios Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões. Uma usina de oxigênio foi instalada no município de Envira; cerca de 200 volumes de medicamentos e insumos foram enviados para o município de Fonte Boa.