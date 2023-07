Mais dez aprovados em concurso do TJAM são nomeados

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou mais dez atos de nomeação de candidatos aprovados no concurso público realizado a partir do edital nº 01/2019-TJAM, para prover vagas e formar cadastro de reserva para cargos de nível superior e médio.

Os atos, de número 547 a 556, são assinados pela presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha Jorge, e foram disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira (3/07), da página 1 a 4 do Caderno Administrativo.

Nesta edição constam as nomeações de aprovados para o cargo de assistente judiciário, nas vagas de ampla concorrência e reservadas para negros e pessoas com deficiência.

O concurso foi homologado pelo Tribunal Pleno em 28/07/2020 e no mês seguinte começaram a ser feitas as nomeações, de acordo com a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados.

Lista de atos de nomeação

Ato nº 547 - LUIS ALBERTO DA SILVA, 42º colocado para vaga reservada a candidatos PcD, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 548 - FERNANDO CASTELO FERREIRA JUNIOR, 68º colocado para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 549 - RENATO ALBANI RIBEIRO RINALDI, 293º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 550, BRENDON BATISTA DA CONCEICAO, 294º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 551, VALDELUCIA DE OLIVEIRA SENA, 295ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 552, ALEX OLIVEIRA TAVORA, 297º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 553, DIEGO LOBO SILVA , 69º colocado para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 554, BRUNA REBECA DO NASCIMENTO DANTAS, 298ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 555, DEBORA SILVA MASSULO, 299ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

Ato nº 556,MARIA CAROLINA COELHO SENA, 300ª colocada para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário.

DJE

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=16&nuDiario=3596&cdCaderno=1&nuSeqpagina=1