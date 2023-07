Prefeitura vai pagar R$ 355 mil por show de Léo Magalhães no Amazonas

Manaus, AM - O cantor Léo Magalhães vai receber R$ 355 mil da Prefeitura de São Sebastião do Uatumã, no interior do Amazonas, para realizar show na 2ª Feira Agropecuária do município (Expo Uatumã). O contrato foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de segunda-feira (10).

O contrato foi assinado pelo prefeito Jander Almeida (União) com a empresa Top Premier Produções Musicais Ltda-ME, por meio de inexigibilidade de licitação.

A previsão é que o evento seja realizado em agosto, assim como em 2022, quando a atração nacional do evento foi Mano Walter, que recebeu cachê de R$ 350 mil da prefeitura.