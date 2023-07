Lista de classificados para estágio em Direito no TJAM é publicada; veja

Manaus/AM - A lista com os nomes dos candidatos classificados para admissão da Seleção Pública de Estágio de Nível Superior em Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Capital) foi divulgada nesta quinta-feira (13).

De acordo com o TJAM, a relação está disponível no Diário da Justiça Eletrônico, desta quinta-feira (13), pelo link https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=16&nuDiario=3596&cdCaderno=1&nuSeqpagina=20, da página 20 a 28 do Caderno Administrativo, após análise dos recursos interpostos quanto à classificação preliminar.

Pelo mesmo edital, estão sendo convocados 60 estudantes (34 das vagas de ampla concorrência, um de vagas reservadas a pessoas com deficiência e 25 das vagas reservadas a negros e indígenas) para o envio de documentos para admissão, no período de 17 a 21/07, por e-mail, conforme orientação descrita no documento.

Na próxima segunda-feira (17), também será realizado o Encontro de Integração e Orientações pela plataforma Google Meet, no link meet.google.com/pop-sykf-jkr, das 9h às 10h30, no horário de Manaus.

Conforme o edital, a admissão dos estudantes será feita remotamente e a confecção do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) fica condicionada ao envio por e-mail dos documentos, que deverão ser encaminhados e organizados, em arquivo único, na extensão “.pdf”, conforme a ordem sequencial indicada.