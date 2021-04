Mais de 500 toneladas de lixo são retiradas de igarapés de Manaus

Manaus/AM - Mais de 500 toneladas de resíduos sólidos foram retiradas ao longo de 15 dias, da orla do rio Negro e dos igarapés de Manaus. O material foi transportado do porto Trairi, no Santo Antônio, zona Centro-Oeste, até o Aterro Sanitário Municipal, localizado no quilômetro 19, da AM–010 (Manaus - Itacoatiara). A modalidade de limpeza dos igarapés e orla da cidade retira em média 27 toneladas, por dia, de lixo, a um custo de R$ 1 milhão, por mês, aos cofres públicos.

A atuação da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), na limpeza fluvial, foi uma das medidas preventivas no período do inverno amazônico, ocasião em que são registradas fortes chuvas e transbordo de igarapés. Todo o lixo recolhido é resultado do descarte irregular, nos igarapés do Mindu e do 40.