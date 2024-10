Mais de 500 famílias serão reassentadas pelo Prosai Parintins

Manaus/AM - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) avança na etapa de certificação das famílias que serão reassentadas pelo Programa de Saneamento Integrado (Prosai) de Parintins, no interior do Amazonas. O processo, iniciado em junho de 2024, já alcançou 359 imóveis, com 515 certificações, e tem o objetivo de atualizar o cadastro inicial, feito durante a fase de estudos e projetos do programa.

Nesta etapa, as certificações ocorreram no Mercado da Francesa, na Feira do Bagaço, no Beco Submarino e nos bairros Santa Clara e Castanheira. O secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, ressalta que o Prosai Parintins reassentará 832 famílias que moram na área de abrangência das intervenções das obras – nos bairros Castanheira, Centro, Francesa, Palmares, Santa Clara e Santa Rita.

No período de 4 a 8 de novembro, prossegue Viviane, as equipes sociais da UGPE estarão em Parintins para concluir as duas últimas frentes de certificações (D e E), correspondente aos bairros Palmares e Santa Rita de Cássia, onde estão previstos a certificação de 278 imóveis. “O momento também é para esclarecimentos de dúvidas”, afirma, lembrando que o contato também pode ser feito pelo número WhatsApp (92) 99124-6829.

Viviane Dutra explica que as soluções de reposição de moradia para as famílias que serão reassentadas são indenizações de compensação financeira e reposição patrimonial, unidades habitacionais e comerciais, a compra assistida (bônus moradia), a permuta terreno e casa (Pe-te-ca), auxílio moradia e a bolsa moradia transitória para o período entre a saída da área de origem e a entrega da solução definitiva.

Conforme a subcoordenadora Social da UGPE, a certificação é um processo de monitoramento do território, uma forma de manter a atualização das informações, porém, dando um feedback ao morador quanto a sua situação mediante o projeto, se o imóvel vai ou não sair, e tirando dúvidas quanto à sua condição de atendimento.