Mais de 3.500 pessoas devem buscar RG's em PACs no Amazonas; veja prazo

Para receber o RG, é necessário que o usuário se dirija ao PAC onde solicitou a emissão do documento e apresente um comprovante de identificação, como Certidão de Nascimento, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No caso do PAC Educandos, fechado para reformas, os usuários devem se dirigir ao PAC Galeria dos Remédios, no Centro de Manaus.

Os nomes das pessoas que devem buscar os RGs constam em uma lista disponível no site do órgão (www.sejusc.am.gov.br), ou pelo link http://www.sejusc.am.gov.br/nomes-de-usuarios-que-faltam-buscar-rgs-nos-pacs/. Em 2019, 834 usuários deixaram de buscar os documentos nos PACs. Em 2020, o número foi de 2.977.

Manaus/AM - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) concluiu, na tarde deste sábado (31), o mutirão de entregas de Carteiras de Identidade (RGs), de pessoas que não foram buscar os documentos nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), na capital e no interior, no período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

