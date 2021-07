Mais 106.900 doses de vacinas são entregues ao Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, neste sábado (31), mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19 que totalizam 106.900 doses que serão usadas na campanha Vacina Amazonas.

As remessas foram desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O primeiro carregamento chegou à capital por volta das 12h45, a bordo do voo 3733, da empresa Latam Linhas Aéreas, com 58.500 doses da vacina Pfizer/BioNtech.

Com escolta da Polícia Federal, a carga foi transportada para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

O segundo carregamento chegou por volta das 14h35, no voo 3182 da Latam, contendo 48.400 doses da vacina CoronaVac/Butantã. Após o desembarque, a carga com as doses foi transportada, com escolta da Polícia Federal, até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), onde foram contabilizadas e armazenadas