Amazonas registra mais 337 casos e 4 mortes por covid-19

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) registrou mais 337 novos casos de Covid-19, totalizando 416.712 casos e mais 4 óbitos por Covid-19, elevando para 13.527 o total de mortes no estado.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 296 pacientes, sendo 138 em leitos clínicos e 158 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Há ainda outros 27 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 22 estão em leitos clínicos e 5 estão em UTI.

No boletim consta, também, que há outros 21 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 2 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 19 em leitos clínicos.

Dos 416.712 casos confirmados no Amazonas até este sábado (31), 197.247 são de Manaus (47,33%) e 219.465 do interior do Estado (52,67%). Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.312 óbitos contra 4.215 mortes no interior.