Amazonas tem 4 mortes por Covid-19 nas últimas 24h; internados somam 296

Manaus/AM - Mais 4 mortes e 337 casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24h pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), através do Boletim Diário divulgado neste domingo (1º), totalizando 416.712 casos da doença no Estado.

Segundo a fundação, dos 4 óbitos, 2 ocorreram no dia 30/07 e os outros dois foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, o total de mortes, elevando para 13.527 as vidas perdidas para a Covid-19, de forma confirmada, no Estado.

Em Manaus, de acordo com dados da Prefeitura, na sexta-feira (30), foram registrados 2 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 45.328 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,88% dos casos confirmados ativos.

Internações - Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 296 pacientes, sendo 138 em leitos clínicos (13 na rede privada e 125 na rede pública) e 158 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (25 na rede privada e 133 na rede pública).

Há ainda outros 27 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 22 estão em leitos clínicos (7 na rede privada e 15 na rede pública) e 5 estão em UTI (2 na rede privada e 3 na rede pública).

Há outros 21 pacientes internados com Covid-19 na rede pública de saúde do interior do estado, 2 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 19 em leitos clínicos.

Dos 416.712 casos confirmados no Amazonas até este sábado (31), 197.247 são de Manaus (47,33%) e 219.465 do interior do Estado (52,67%). A capital, Manaus, tem 252 novos casos confirmados. No interior, os 21 municípios que têm casos novos registrados são Itacoatiara (25), Jutaí (13), Maraã (8), Apuí (7), Rio Preto da Eva (5), Coari (4), Anamã (3), Lábrea (3), Novo Airão (3), Manacapuru (2), Presidente Figueiredo (2), Beruri (1), Boca do Acre (1), Borba (1), Caapiranga (1), Codajás (1), Humaitá (1), Japurá (1), Nova Olinda do Norte (1), Parintins (1) e Tonantins (1).

Medidas preventivas contra a Covid-19 - O uso da máscara de proteção respiratória, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool a 70% e a adesão ao grupo prioritário na Campanha de Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do novo coronavírus, que continua presente no Estado.