Madereira é multada em R$ 300 mil durante operação no Amazonas

Participaram da ação agentes do Ipaam, do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPamb), do 1° Batalhão de Choque e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com o relatório da ocorrência, a área foi encontrada após monitoramento remoto feito pelas equipes. O responsável pela madeireira foi autuado por descumprimento de normas e legislação ambientais. Segundo o relatório, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) solicitou a suspensão da madeireira através dos Documentos de Origem Florestal (DOF).

Manaus/AM - Durante as fiscalizações realizadas pelos agentes estaduais na operação Tamoiotatá uma madeireira, que estava sendo usada de forma irregular, foi multada em R$ 300 mil. A ação ocorreu na BR-319, no município de Humaitá, neste (16).

