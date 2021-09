Lote com quase 55 mil doses de vacina da Pfizer chega ao Amazonas

Manaus/AM - Um novo lote de vacinas da Pfizer com 54.990 doses chegou ao Amazonas na noite dessa segunda-feira (27), para dar continuidade à campanha de vacinação no estado.

O carregamento chegou ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por volta das 23h40. O lote foi escoltado pela Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

No local as doses são armazenadas em freezer científico, com temperaturas a -86ºC. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), com a chegada desta remessa, o Amazonas já recebeu 5.420.830 doses de imunizantes desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no estado.