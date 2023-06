Justiça Federal marca novas audiências do caso Dom e Bruno no Amazonas

Manaus/AM - A Justiça Federal do Amazonas marcou as novas audiências de instrução e julgamento sobre as mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas.

As audiências serão nos dias 17, 20 e 27 de julho. Os réus Amarildo da Costa Oliveira, "o Pelado", Oseney da Costa de Oliveira, o "Dos Santos", e Jefferson da Silva Lima, "o Pelado da Dinha", foram ouvidos em maio.

Entretanto, os depoimentos dos acusados foram anulados após um pedido dos defensores para ouvir novas testemunhas de defesa, que haviam sido apresentadas. "O tribunal entendeu que a decisão do juiz de indeferir a oitiva dos pescadores e dos familiares dos acusados era injusta”, disse a defesa dos réus.

No despacho sobre as novas audiências, o juiz Fabiano Verli determinou que seja dada preferência à oitiva das testemunhas. "A secretaria deverá organizar a ordem de oitiva priorizando os moradores de área rural ou outros municípios nos primeiros horários do dia da audiência", disse.

Conforme Verli, no último dia de audiências a Justiça irá ouvir as testemunhas que não compareceram nos primeiros dias, além dos novos interrogatórios dos três réus.

