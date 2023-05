Justiça anula depoimentos de acusados de matar Dom e Bruno

Além disso, as testemunhas de defesa devem ser ouvidas em novas oitivas a serem marcadas. "O tribunal entendeu que a decisão do juiz de indeferir a oitiva dos pescadores e dos familiares dos acusados era injusta”, explicou a defesa dos réus.

Manaus/AM - Os depoimentos de Amarildo da Costa de Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram anulados pelo Tribunal Regional da 1ª Região (TRF-1). Eles são acusados pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips

