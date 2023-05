UEA abre processo seletivo para concessão de auxílio aos estudantes

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex), divulga a abertura das inscrições do processo seletivo para concessão do Auxílio Socioeconômico aos estudantes matriculados nos cursos de graduação, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os interessados podem se inscrever até às 17h do dia 26/5.

As inscrições ocorrerão por meio do preenchimento do Questionário Socioeconômico on-line, disponibilizado no Portal da UEA (www.uea.edu.br), no menu de serviços "Seleção e Concursos", na categoria Assuntos Comunitários.

O preenchimento do Questionário Socioeconômico não garante a seleção para as vagas. Somente após a Avaliação Socioeconômica que o serviço social analisará todas as etapas e publicará o resultado final.

A homologação será publicada no dia 29/5 no Portal da UEA (www.uea.edu.br). Acesse o edital aqui: https://selecao2.uea.edu.br/?dest=info&selecao=8366