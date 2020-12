'Jaraqui Graúdo' é conquistado pela UEA em Manaus

Manaus/AM - Pela quarta vez, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) conquista o primeiro lugar da categoria "Universidade Inovadora" do prêmio "Jaraqui Graúdo" realizado anualmente em Manaus. O resultado da votação popular que coloca a UEA como a melhor instituição desse segmento foi divulgado no sábado (19), pela internet.

O Jaraqui Graúdo é uma cerimônia de premiação organizada pela comunidade Jaraqui Valley que elege e premia projetos que contribuam para melhoria do universo empreendedor do Amazonas, além de incentivar e valorizar o papel transformador da Inovação por meio dos seus atores, que criam e desenvolvem o Ecossistema de Startups de Manaus.

Para o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, esse reconhecimento é o resultado do esforço coletivo e do papel central que a cultura de empreendedorismo e inovação tem no dia a dia da UEA tanto na capital como no interior. "Excelente notícia para fechar esse ano difícil e motivo de esperança e confiança na UEA em 2021", destacou.

Extensão

O representante da UEA na cerimônia de premiação, professor Luciano Balbino, acrescentou dizendo que esse prêmio vai para a Extensão da UEA e para todos aqueles que acreditam e fazem no empreendedorismo.

"Farei uma referência à Gestão Superior da Universidade do Estado do Amazonas, em especial ao reitor Cleinaldo Costa e ao vice-reitor, Cleto Leal, que são pessoas muito engajadas e que acreditam no empreendedorismo. A UEA é uma instituição muito nova, com apenas 20 anos, mas que entende que apostar no empreendedorismo, é sim, a chave para participar integralmente do desenvolvimento desse estado", afirmou.