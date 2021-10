Interdição no trânsito para Jogo do Brasil x Uruguai não afetará atendimento do Hemoam

Veículos que trafegam pela Constantino Nery em direção ao Centro serão desviados para a Avenida Lóris Cordovil, acessarão a Belmiro Vianez (Avenida do Samba), depois a Pedro Teixeira e retornarão para a Constantino Nery ao lado do Hemoam.

A Rua Flaviano Limongi será interditada para o trânsito das delegações. Apenas viaturas de serviços e as delegações terão acesso a essa via.

A Avenida Constantino Nery será interditada no sentido bairro/Centro entre as avenidas Lóris Cordovil e Pedro Teixeira.

Manaus/AM - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) informa que o atendimento aos pacientes e doadores de sangue não será afetado pelos desvios realizados a partir das 15h, na Av. Constantino Nery, nesta quinta-feira (14/10), em virtude do jogo Brasil x Uruguai, na Arena da Amazônia.

