Inscrições para concurso do MPAM começam nesta quarta

Manaus/M - As inscrições para o concurso do Ministério Público do Amazonas (MPAM) começam a partir das 10h, desta quarta-feira (13), e vão até às 23h59min do dia 16 de janeiro do ano que vem. O edital prevê o preenchimento de vagas e a formação de cadastro reserva para os cargos de diversas áreas do ensino superior e nível médio.

O certame é conduzido pela Fundação Carlos Chagas (FCC). De acordo com o MPAM, as vagas estão distribuídas entre nível médio e superior, com cotas para pessoas negras e pessoas com deficiência física. O edital detalha os cargos, especialidades, pré-requisitos de escolaridade, número de vagas, valor da inscrição e remuneração inicial. Além disso, apresenta as atribuições básicas dos cargos e especialidades, o conteúdo programático das provas e o cronograma respectivo.

Mais informações estão no site http://www.concursosfcc.com.br