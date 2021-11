Inicia hoje pedidos de isenção para inscrições do Vestibular e SIS da UEA

Inicia nesta quinta-feira (25) o período para solicitar a isenção do pagamento das taxas de inscrição do Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2021, acesso 2022, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A solicitação pode ser feita até às 17h (horário de Manaus) do dia 30 de novembro, pelo site www.uea.edu.br. A lista de candidatos beneficiados com a isenção será divulgada no dia 10 de dezembro.

As inscrições para o Vestibular e SIS poderão ser feitas no período de 1º a 29 de dezembro de 2021. O período para o pagamento do boleto bancário vai de 1º a 30 de dezembro de 2021.