Indígenas atingidos pela cheia são beneficiados com Auxílio Enchente no AM

Manaus/AM - O programa Auxílio Estadual Enchente do Governo do Amazonas também está beneficiando moradores de comunidades indígenas, afetadas pela cheia histórica dos rios da região. Em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), a Comunidade Guiribé, da etnia Apurinã, foi contemplada pela ação humanitária criada pelo governador Wilson Lima, em decorrência do agravamento dos efeitos sociais provocados pelo fenômeno natural.

Executado pela Defesa Civil do Estado e Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em parceria com outros órgãos estaduais e as prefeituras, a iniciativa atendeu nove famílias que tiveram suas casas atingidas na comunidade. Para isso, assistentes sociais e técnicos do Governo estiveram no local na manhã do último domingo (13).

Localizado num dos afluentes do rio Miriti, o Guiribé conta com 18 famílias. A metade delas foi atingida pela cheia e se encontra em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. É o critério para ter acesso ao benefício eventual de caráter provisório, no valor de R$ 300 em parcela única, destinado à compra de itens de primeira necessidade.

A secretária da Seas, Alessandra Campêlo, coordenou o início das entregas do Auxílio Estadual Enchente em Manacapuru no sábado (12/06). Durante a passagem pelo Guiribé, ela informou que durante a semana os técnicos que atuam no cadastramento e na distribuição dos cartões estarão na zona ribeirinha do município, atendendo agricultores familiares e ribeirinhos atingidos pela cheia.