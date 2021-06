DNA de familiares de desaparecidos é coletado no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), iniciou nesta segunda-feira (14) a coleta de material genético dos familiares de pessoas desaparecidas no Amazonas. A criação deste banco de DNA faz parte da campanha nacional, proposta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi lançada no mês de maio em alusão ao Dia Internacional da Criança Desaparecida.

O material genético está sendo coletado pelo Instituto de Criminalística (IC), através do laboratório de genética forense. O agendamento para a realização da coleta deve ser feito através do número (92) 98416-1122. O atendimento no laboratório funciona das 8h às 17h.



O Instituto está recebendo familiares, especialmente genitores de pessoas desaparecidas, para a coleta do material genético. A prioridade é que o material genético de parentes de primeiro grau da pessoa desaparecida seja coletado.



A campanha nacional tem como símbolo a flor miosótis, que significa “Não-Te-Esqueças-de-Mim" e representa a criança desaparecida como um símbolo mundial. A ação acontece de 14 a 18 de junho, mas a coleta do material genético será permanente no laboratório.



Os familiares já cadastrados no Ministério Público do Amazonas (MPAM), pelo Núcleo de Localização de Pessoas Desaparecidas, podem obter o encaminhamento do MPAM e ir até o laboratório ou, também, aqueles que possuem registro de desaparecimento da Polícia Civil.



O diretor do DPTC, Lin Hung Cha, ressalta que após a campanha, a identificação de desaparecidos será feita pelo Banco de Perfil Genético, por meio da determinação de vínculo biológico entre as pessoas, o desaparecido e o familiar. Lin também explica que o laboratório está trabalhando com o envelhecimento da imagem do desaparecido.



“É importante lembrar que para fazer a coleta, o familiar precisa fazer o Boletim de Ocorrência. Esta semana, nós teremos um escrivão para fazer o B.O de quem ainda não fez, para facilitar o andamento da coleta. Nesse período, nós também estaremos fazendo o trabalho de envelhecimento da imagem. O familiar pode trazer a foto do desaparecido que realizaremos o trabalho”, enfatizou o diretor.



A coleta – Familiares de pessoas desaparecidas precisam ter interesse de doar amostra e, após a coleta de perfil genético, o cidadão assina um termo de consentimento. O DNA coletado não será utilizado para nenhum outro fim.



Registro – O Boletim de Ocorrência de desaparecidos pode ser feito em qualquer delegacia. Em Manaus, casos envolvendo crianças e adolescentes são investigados pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e, preferencialmente, devem ser registrados na DEPCA.



Já os casos envolvendo adultos são investigados pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops). Não há a necessidade de esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma pessoa. Quanto antes essa informação chegar ao conhecimento das autoridades, mais rápido as investigações podem ser iniciadas.



Dados de Desaparecidos 2020 (Manaus)

Dados: SSP-AM



Total: 555 notificações

Masculino: 367 (66%)

Feminino: 188

Localizadas: 285



Desaparecidos 2021 (Manaus)

Dados: SSP-AM



Até abril total: 149

Masculino: 90

Feminino: 59