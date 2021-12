Ifam divulga editais com mais de 750 vagas em cursos de graduação

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas divulgou editais para o processo seletivo de candidatos para cursos de graduação do Ifam 2022. As inscrições começam no dia 6 de dezembro de 2021 e vão até o dia 9 de janeiro de 2022.

As mais de 750 vagas para os cursos de graduação foram distribuídas entre o SISU e edital próprio com seleção por notas do Enem de anos anteriores.

Os editais estão disponíveis em http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/graduacao-2022-1