Idosa em estado grave por insuficiência respiratória é resgatada em Manaus

Manaus/AM - No início da tarde desta sexta-feira (06) o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) realizou o resgate de uma idosa de 75 anos, que estava em estado grave de insuficiência respiratória e renal. A ação ocorreu na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, zona norte de Manaus.

O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, informou que, após o acionamento por volta das 11h30, a equipe de resgate em auxílio aos médicos intervencionistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), se deslocaram até a comunidade. O percurso que por via terrestre levaria cerca de 1h40, foi realizado em apenas seis minutos, mesmo sob chuva.

“O tempo não estava muito favorável hoje, mas pela gravidade do paciente, a rota foi cuidadosamente analisada para garantir a segurança de voo, e vimos que era possível o resgate, priorizando a proteção da equipe e a eficácia da operação”, disse o delegado.

Após o pouso na base do Dioa a idosa foi encaminhada para o hospital. “Quando chegamos no Dioa já havia uma ambulância do Samu no aguardo da mesma. Depois que ela foi estabilizada e devidamente medicada, os médicos encaminharam para uma unidade hospitalar”, finaliza Rafael.

O departamento que já ultrapassou a marca de 50 resgates aeromédicos realizados neste ano ressalta o compromisso não só com operações policiais, mas reafirmando sua missão de estar sempre pronto para atender emergências e salvar vidas.

Resgates

É possível acionar a equipe do Dioa através do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e até mesmo do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), além do disque-denúncia da SSP, o 181.