Hospital Francisca Mendes retoma exames de cateterismo nesta segunda em Manaus

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (18), a Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM) retoma a oferta de exames de cateterismo. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (SES).

De acordo com a Secretaria, as duas máquinas que atendem a unidade estavam paradas passaram por manutenção e estão aptas para serem usadas. Com isso, os pacientes adultos e pediátricos, que aguardam pelo procedimento, terão seus atendimentos agendados e serão comunicados em breve pela unidade de saúde.

O cateterismo consiste no procedimento para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração.