Barco com destino ao interior do Amazonas afunda com 40 pessoas

Manaus/AM- Um barco com cerca de 40 passageiros naufragou na noite de sexta-feira (16), no rio Envira, próximo ao município de Feijó, no Acre.

Uma testemunha disse que os passageiros eram pescadores, que haviam saído de Eirunepé, no Amazonas, para desbloquearem seus aplicativos na Caixa Econômica em Feijó, com objetivo de receber o Seguro Defeso, benefício dado aos trabalhadores que vivem da pesca.

Na volta para Eirunepé, por volta de 21h, o barco acabou batendo no toco de uma árvore nas margens do rio, e afundou. Os passageiros pularam na água e perderam todos os documentos e o valor do benefício.

Eles foram resgatados e levados para um local seguro, e pedem para as autoridades que providenciem atendimentos da Caixa no município amazonense, para que moradores não precisem se deslocar ao Acre para obter os serviços.