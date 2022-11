Hospital Dia, da Fundação Alfredo da Matta, será entregue até dezembro

Já o atual secretário de saúde do estado Anoar Samad, logo que tomou conhecimento da situação, envidou todos os esforços para que o Centro Cirúrgico da instituição fosse totalmente demolido e reconstruído como está sendo com obras aceleradas. O Ministério Público tem acompanhado o trabalho.

Com quatro leitos iniciais e acoplado ao Centro Cirúrgico, que está sendo totalmente reformado, o Hospital Dia contará futuramente com 25 leitos.

Manaus/AM - O Hospital Dia, da Fundação Alfredo da Matta, localizado no bairro da Cachoeirinha, em Manaus, está com a construção acelerada e obedecendo exigências do Ministério da Saúde. A previsão de entrega, segundo o presidente da Fundação, Ronaldo Derzy, está previsto para dezembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.