Boi Garantido anuncia retorno do levantador de toadas Sebastião Jr.

Dias depois, soltou o verbo e falou que a motivação seria a falta de pagamento do presidente, e que inclusive, havia tirado R$ 25 mil reais do próprio bolso para representar o Garantido e que em maio, Andrade teria recebido R$ 6 milhões mas não teria comprado fogos e comprado alegoria "escrota" para a Arena, além de não pagar Israel Paulain, David Assayag e outros itens.

UNIDOS PELO GARANTIDO! Com imensa alegria, anuncio à Nação Vermelha e Branca o retorno do nosso levantador de toadas oficial Sebastião Jr.! pic.twitter.com/5aNVHP5udZ

