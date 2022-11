PF cumpre mais de 50 mandados em operação contra tráfico de drogas no Amazonas

No decorrer das apurações, a Polícia Federal descobriu que mais de R$ 500 milhões foi movimentado no período investigado e que parte destes valores estavam sendo lavados através da utilização de empresas com atuação em vários ramos. As contas bancárias utilizadas no esquema e o patrimônio identificados foram bloqueados por determinação judicial.

Manaus/AM - A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (18), pelo menos 53 mandados de prisão, busca e apreensão no Amazonas, além dos Estados da Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.

