Hospital Adriano Jorge lança edital para bolsas do Paic; veja quem pode participar

Manaus/AM - A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), lançou edital de 30 bolsas para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic).

As inscrições começam a partir de 20 de fevereiro às 8h, e seguem até às 12h do dia 20 de março de 2023. Para realizar a inscrição no processo seletivo o candidato deverá ter conta de e-mail no Gmail (Google), e acessar o link https://forms.gle/X9vEEKzXsUALhoCt6.

As bolsas serão distribuídas nas seguintes áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Sociais; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas.

“O objetivo do Paic é disseminar o conhecimento científico através do envolvimento em todo o processo de investigação científica, proporcionando um pensamento crítico-analítico e aprimoramento de habilidades aos estudantes de graduação”, explicou a coordenadora do Paic/FHAJ/Fapeam, Dra. Rosiane Pinheiro Palheta.

O edital do Paic 2023/2024 da FHAJ e a relação de documentos a serem enviados poderão ser acessados no site da Fundação, no www.fhaj.am.gov.br.

Para dúvidas e mais informações enviar e-mail para [email protected] – Coordenação do Paic FHAJ.