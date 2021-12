Homem invade camarote de barco e atira em passageiro no Amazonas

Manaus/AM- Um homem foi preso nas proximidades do município de Maués no interior do Amazonas, após invadir um barco e atirar em um passageiro, nesse domingo (26). Segundo testemunhas, o homem pegou uma lancha no porto para alcançar a embarcação que já havia partido. Ao entrar, ele foi até um camarote onde a vítima estava com uma mulher e atirou contra ele.

O homem foi preso em flagrante e a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital. O passageiro foi atingido no abdômen. Informações preliminares dão conta de que a motivação do crime seria a suposta descoberta de um caso extraconjugal entre a esposa do acusado e o homem baleado.

