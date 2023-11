Homem flagrado com 100 quelônios é multado em meio milhão de reais no Amazonas

A operação Banzeiro continua até março de 2023, no término do defeso.

"Temos feito esforços para proteger os quelonios da Amazônia. Aquele que ousam cometer crimes ambientais, estão sujeitos às imposições da legislação", afirmou o Superintendente do Ibama no Amazonas, Joel Araújo.

Manaus/AM – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi multado em meio milhão pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) após ser flagrado com 100 quelônios no município de Beruri, no interior do Amazonas.

