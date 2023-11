Governo realiza nova ação de reassentamento de famílias da Sharp e Manaus 2000

Mais detalhes sobre o reassentamento serão divulgados nesta segunda-feira (27), pelo governador Wilson Lima durante evento no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

Desta vez, 264 beneficiários da área do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+) serão indenizados, receberão auxílio ou outra solução de moradia. O Prosamin+ é uma das linhas de atendimento do Amazonas Meu Lar, maior programa de habitação do Estado.

