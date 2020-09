Manaus/AM - Após anunciar o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais apontados como focos de aglomeração, o governador do Amazonas Wilson Lima divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (24) aonde recua sobre o trabalho dos músicos nos estabelecimentos. Wilson Lima garante que música ao vivo pode ser mantida, desde que os restaurantes sigam as orientações de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras, disponham de álcool em gel, além de respeitar a capacidade máxima permitida durante a pandemia. Ainda de acordo com o governador, apenas os bares que tenham como atividade principal "restaurante" continuarão funcionando.

Governador do Amazonas recua e admite música em bares e restaurantes pic.twitter.com/BnehQuSx0R — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 25, 2020

Wilson Lima penaliza os pequenos e introduz melofobia em decreto

A medida do governo é para conter o aumento do casos de Covid-19 no Estado.