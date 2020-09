Abrasel tenta reverter decreto em reunião com governador do Amazonas

Manaus/AM - A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/AM) marcou uma reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para esta sexta-feira (25) com o intuito de reverter a situação do fechamento de bares e balneários do Estado. O anúncio foi feito pelo presidente da Abrasel/AM, Fábio Cunha, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (24).

"Nós solicitamos uma audiência com o governador. Ela foi atendida e, amanhã (25), estaremos com ele para tratar deste assunto. Vamos conversar para achar soluções. Porque os bares não aguentam mais fechar e os restaurantes precisam de uma flexibilização no horário de atendimento, para um maior tempo para atender os clientes", disse Fábio Cunha.

Além disso, o presidente da associação considerou a decisão "injusta" já que os estabelecimentos estão cumprindo as medidas de prevenção ao novo coronavírus impostas por órgãos de saúde. Ele ainda completou ao afirmar que as fiscalizações deveriam ser intensificadas em postos de combustíveis e festas clandestinas.

A medida do governo do Amazonas é para conter o aumento de casos de Covid-19 no Estado que registrou até esta quinta-feira 876 novos casos elevando para 134.289 casos da doença. Ao todo, segundo o boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o Amazonas atingiu 3.992 mortes pelo novo coronavírus.