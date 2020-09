2,5 mil servidores da educação testaram positivo para Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 2,5 mil profissionais da educação foram diagnosticados com Covid-19 no Amazonas, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM). As testagens em massa foram realizadas entre os dias 18 de agosto de 21 de setembro.

De acordo com a Seduc, ao todo, foram realizados 8.129 testes, sendo 5.587 com resultado negativo. Os 2.542 profissionais que testaram positivo para a doença, apenas 448 ainda estavam com infecção ativa.Todos os profissionais com resultado positivo foram afastados das unidades por um período de 14 dias.

O Amazonas possui 134.289 casos confirmados de Covid-19, elevando para 3.992 o número de mortes pela doença, segundo boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).