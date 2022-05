Gabaritos das provas do concurso do Detran Amazonas são liberados; confira

Manaus/AM - Os gabaritos das provas do concurso do Detran Amazonas foram liberados na noite deste domingo (15). As provas aconteceram hoje em Manaus e nos municípios de Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Mais de 40 mil pessoas fizeram as provas do concurso público. Os gabaritos das provas estarão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Ao todo, 63 mil pessoas se inscreveram para o certamente, que registrou a ausência de 36% dos inscritos em todo o Estado.

Confira os gabaritos:

Datas - O resultado e a classificação preliminar das provas objetivas ocorrerão no próximo dia 30. E as provas discursivas serão divulgadas a partir do dia 6 junho. No dia 13 de junho será divulgada a convocação dos candidatos que irão fazer o Teste de Aptidão Física (TAF), que será realizado no dia seguinte (14).

Pelo calendário, no dia 20 de junho sairá o resultado preliminar do TAF e das provas de títulos. Também, no mesmo dia, será divulgado o resultado preliminar da perícia médica dos laudos de Pessoas com Deficiência (PCD). No último dia do mês de junho (30/06), será divulgado o resultado final do concurso, contemplando todos os 183 aprovados.