Fósseis de animais amazônicos do Rio Purus são alvo de estudos

Lucy Souza é professora doutora na Faculdade Estácio do Amazonas é docente colaboradora pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Em curto período de tempo houve a coleta de dados para a pesquisa, que agora está sob análise no ISI, com a previsão de conclusão para cerca de um ou dois anos.

Manaus/AM - Uma parceria entre a paleontóloga Lucy Gomes de Souza, pesquisadora materiais fósseis de animais amazônicos, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amazonas), via Instituto Senai de Inovação (ISI), vai incrementar o trabalho de análise, por meio da microtomografia, das vértebras de cetáceos (botos) e crocodilianos (jacarés e crocodilos) que viveram há pelo menos cinco milhões de anos na região do Rio Purus, o último grande afluente da margem direita do Rio Solimões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.