Prefeitura de Ipixuna decreta situação de emergência devido enchente no Juruá

Manaus/AM - Com seis bairros atingidos pela cheia do Rio Juruá, o município de Ipixuna, entrou em situação de emergência ontem, terça-feira (15). A cota atual do rio chegou a 13,38 metros e já afeta 3.715 famílias, das quais mais de 2,1 mil na zona rural e 1,5 mil na zona urbana e faltam 46 centímetros para o rio chegar na marca histórica de 2017, quando o rio atingiu 13,84 metros.

Após visitar o bairro Turrufão, a prefeita do município, Maria Oliveira, junto ao secretário de defesa civil Municipal, Anísio Saturnino, decretou o estado de emergência.

Ainda no final do mês de fevereiro, os rios Acre e Purus ultrapassaram a cota de alerta no município de Boca do Acre, também no interior do Amazonas.

O chefe da defesa civil do município, Jony Noronha, afirmou que os rios atingiram a cota de 18,18 metros, em 24 de fevereiro, e ultrapassaram a cota de alerta, que é de 18 metros.

Com a marca, os rios Acre e Purus, ficaram há menos de um metro do início do transbordamento da água para a cidade de Boca do Acre, conforme o defensor civil.