Fornos de carvão são destruídos no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), realizou uma operação na qual 16 fornos ilegais de produção de carvão foram destruídos. Os fiscais do Ipaam também fizeram a apreensão de 206 sacas de carvão vegetal. A ação aconteceu nos ramais do município de Rio Preto da Eva, no Amazonas.

O diretor-presidente do Instituto, Juliano Valente, ressalta que esse tipo de operação contribui com o combate às queimadas, cujas ações foram intensificadas pelo governo do estado.

De acordo com os fiscais, foram destruídas 412 sacas de carvão ilegal, cujo valor poderia chegar até 40 mil reais nas distribuidoras.