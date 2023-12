Força Integrada de Combate ao Crime Organizado vai começar a atuar no Amazonas

O evento, realizado na sede da Polícia Federal em Manaus, contou também com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Klinger Paiva, do titular da Secretaria Pública Municipal de Segurança e Defesa Social, Sérgio Fontes, do Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil (PC-AM), Guilherme Torres, e do secretário Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Divanilson Cavalcante.

O delegado regional de Polícia Judiciária da PF, Domingos Sávio, afirmou que a FICCO é uma determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): “a exemplo de outros Estados, o Amazonas também adere à FICCO. A intenção é unir forças e trocar informações para que possamos dar uma maior efetividade para as ações de combate à criminalidade organizada e às facções”.

O prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica será de cinco anos, a partir da assinatura ou da publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de aditivo.

O acordo foi firmado entre a Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Secretaria Municipal de Segurança.

