Filho fica ferido após pai brigar com mulher e atear fogo em casa em Manaus

Manaus/AM - Um homem colocou fogo na própria casa onde morava com a família, após discutir com a esposa por volta das 9h20, no bairro Zumbi, Zona Leste. O filho do casal ficou ferido.

O incêndio ocorreu em uma casa de madeira, localizada no Beco Julia Mafra. Vizinhos relataram os moradores tiveram uma briga feia no local e em determinado momento, o pai acendeu o fogo e provocou a tragédia, mesmo com o filho próximo.

Ele precisou ser levado para um hospital, pois sofreu escoriações pelo corpo. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas, mas tiveram dificuldades em alcançar o imóvel que fica em um lugar de difícil acesso.

Eles precisaram usar uma mangueira com mais de 90 metros para conseguir apagar o incêndio. Cerca de 5 mil litros de água foram utilizadas na ocasião. A casa que media cerca de 7x5 foi completamente destruída.