Idosa é encontrada carbonizada após ter tentado apagar fogo em vegetação

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil de Minas Gerais para apurar as causas do incêndio em uma área de vegetação que fez com que a idosa Maria Piedade Santos, de 69 anos, morresse carbonizada na manhã deste sábado (19).

Segundo um site do sistema Globo, a aposentada estava dentro da vegetação, onde consertava uma cerca, acompanhada do namorado. Segundo a família, ela chegou a pedir ajuda quando percebeu a chegada do fogo, com chamas fora de controle. A aposentada também teria tentado apagar o fogo sozinha.

O companheiro afirmou que a fumaça fez com que ele perdesse Maria de vista.

Às 5h, uma guarnição dos bombeiros seguiu nas buscas. O corpo estava completamente carbonizado, em uma área destruída, e só foi reconhecido por causa das botas que a vítima usava.