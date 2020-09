A Fazenda: Juliano Ceglia leva a melhor e vence prova de fogo

O jornalista Juliano Ceglia se deu bem nesta segunda-feira (21). Ele ganhou a segunda Prova de Fogo de 'A Fazenda 12' e garantiu mais uma semana no reality.

A dinâmica da prova era, para passar da primeira etapa da prova, tirar ovos dentro de um ninho. Luiza Ambiel, JP Gadêlha e Victória Villarim participaram da primeira etapa, e tiraram os ovos de ouro. No entanto, por já terem disputado na semana passada o poder de fogo, não puderam participar desta e tiveram que passar para outros 3 peões. JP passou para Lucas Maciel, Luiza para Mateus Carrieri e Victoria para Juliano.

Em seguida, os peões precisavam empilhar blocos em uma estrutura que girava, sem usar as mãos, apenas os pés. Lucas e Juliano estavam praticamente empatados, mas o jornalista foi o mais rápido no final e conseguiu encaixar as peças antes, levando a melhor.

Juliano ganhou o poder da chama vermelha que foi votado pelo público e o peão terá que vetar um dos quatro roceiros para fazer a prova do fazendeiro. Ou seja, quem ficar com o Poder da Chama Vermelha poderá enviar algum dos quatro roceiros direto para a votação popular. Já o poder da chama verde será revelado nesta quarta-feira, durante o programa ao vivo.